Morre a missionária atropelada na Marcha para Jesus

Jovem não resistiu à quarta cirurgia

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Morreu no início da tarde desta quarta-feira (13), a missionária Josimara Oliveira Costa, de 36 anos, atropelada pelo trio elétrico da Marcha para Jesus, no último dia 2 de julho, em Macapá. De acordo com a família, o óbito ocorreu após a 4ª cirurgia em menos de duas semanas.

Josimara estava com infecção nos ferimentos e múltiplas fraturas na bacia, além de mutilação do órgão genital. Ela também estava respirando com ajuda de aparelhos e precisou ser intubada no último fim de semana.

No início da semana, ela passou por uma cirurgia para retirada dos glúteos necrosados. O procedimento teria que continuar hoje, apesar do alto risco para a paciente como já havia informado a equipe médica do Hospital de Emergência à família.

Após o óbito, a família registrou boletim de ocorrência no posto da Polícia Civil que funciona dentro do HE.

Amanhã, a Delegacia de Acidentes tomará o depoimento do dono do trio elétrico e do motorista. Imagens divulgadas hoje pelo Portal SN revelaram a precariedade do trio elétrico alugado para o evento.

O acidente criou uma polêmica gigantesca sobre as responsabilidades pelo acidente e pela falta de segurança do trio elétrico, que aparece em um vídeo aparentando estar desgovernado.

Nas imagens é possível ver a jovem segurando uma bandeira do Brasil exatamente em frente ao veículo. Era Josimara que estava de costas e por isso não percebeu a aproximação do veículo. A família acusou a coordenação da Marcha para Jesus de falta de apoio.

Parentes queriam que ela fosse transferida para um leito de UTI, vaga que só foi aberta 3 dias depois do acidente no próprio Hospital de Emergência. A direção do Hospital São Camilo desmentiu a coordenação da Marcha para Jesus sobre um suposto contato para receber a paciente.