Morre o cão que passava fome e era atacado pelas fêmeas; casal foi preso

Caso ocorreu no Bairro do Pacoval, em Macapá

Por SELES NAFES

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Amapá, na tarde desta terça-feira (26), pelo abandono de três cachorros em uma residência no Bairro do Pacoval, na zona leste de Macapá. Além da fome e sede, os animais estavam se atacando e um deles, o macho, acabou morrendo logo após o resgate.

O caso foi atendido pelo ativista e empresário Victor Hugo e pela namorada dele, a veterinária Thaís Brito. Eles receberam um vídeo que mostra o macho, chamado de “Tonico”, desmaiado e sendo atacado com fúria pelas duas fêmeas. Eles estavam desnutridos e com sede.

Victor e a veterinária foram até a residência e acionaram a PM. Depois da chegada dos policiais, os proprietários da residência apareceram.

“A água estava barrenta, com logo, sem ração. O macho estava sangrando, em processo de icterícia. Eu como cidadão dei voz de prisão para os dois. Os policiais acataram esse procedimento e eles foram levados para a delegacia, onde o delegado de plantão manteve a prisão”, explicou Victor Hugo.

De acordo com cinco testemunhas, que prestaram depoimento na delegacia de polícia, os animais estavam naquela situação há meses. Os acusados tentaram se isentar da responsabilidade.

“Os donos alegaram que os cães pertencem aos pais deles, e tentaram culpar as ongs por não terem ido fazer o resgate deles, quando na verdade a responsabilidade pela manutenção dos animais é da família. Os donos iam apenas uma vez por semana levar comida para os cães”, frisou Victor Hugo.

Ele acredita que a agressividade das fêmeas se deve à fome e sede.

Tonico foi levado em estado grave para a clínica Animalia, de propriedade de Victor Hugo, onde recebeu os primeiros socorros, soro, medicamentos e passou por exames.

No entanto, ele acabou morrendo hoje, por volta das 7h, de falência renal.

O casal foi multado em R$ 1,2 mil, cada, e encaminhado para uma audiência de custódia. As fêmeas foram resgatadas da casa, mas colocadas sob os cuidados de parentes dos presos.

“Vamos fiscalizar de perto os cuidados”, avisou Victor Hugo.