Morre o médico espancado em balneário

VIOLÊNCIA NO INTERIOR DO AMAPÁ

Jailson Mariano foi agredido a pauladas durante uma confusão após a colisão de duas embarcações

Por RODRIGO ÍNDIO

O médico Jailson de Amorim Mariano, de 32 anos, morreu no início da tarde deste sábado (30), na UTI do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal). Ele tinha sido espancado a pauladas na noite do último domingo (24), quando retornava de um passeio com a família da comunidade de Lontra da Pedreira, na zona rural de Macapá.

De acordo com o médico Adenilson Almeida, diretor clínico do Hcal e amigo de Jailson, o motivo foi o traumatismo crânio-encefálico. A vítima teve morte cerebral.

Ao longo da semana, Jailson ficou em coma induzido e há dois dias teve a sedação retirada para saber como reagiria. Infelizmente, não resistiu.

O caso teve grande repercussão, após Jailson se envolver numa confusão quando a embarcação em que ele estava colidiu com outra. Ele foi covardemente agredido.

Jailson era pai de uma menina de 7 anos, casado, e atuava em diversas unidades de saúde da capital, como o próprio Hcal, UPA da Zona Sul e UBS Marabaixo.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, sob condução do delegado Wellington Ferraz. Até agora ninguém foi preso.