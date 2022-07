Motoboy guardava 3,5 kg de maconha em casa

Acusado foi preso na empresa onde trabalhava

OLHO DE BOTO

Um motociclista que trabalhava como entregador em uma empresa privada foi preso pelo Batalhão de Operações Especiais do Amapá (Bope) portando 3,5 kg de maconha. O flagrante ocorreu na última sexta-feira (15), no Bairro Pacoval, zona leste de Macapá, após uma denúncia anônima.

Enildo Mendes da Silva Júnior, de 35 anos, recebeu voz de prisão na empresa em que trabalhava, quando chegava em sua motocicleta.

A informação repassada ao disk denúncia do Bope indicava que a casa onde Enildo morava, localizada na Avenida Piauí, funcionava como ponto de vendas e distribuição de entorpecentes.

De acordo com o Major Iram, comandante do Bope, ao chegarem ao local indicado Enildo não estava, mas a esposa dele autorizou a entrada na residência e levou os policiais até o quintal. A droga estava dentro de uma mochila rosa, escondida em meio às plantas.

Ainda segundo Iram, a mulher do suspeito ainda contou que era Enildo quem vendia e distribuía o entorpecente, e depois indicou a empresa onde ele trabalhava.

No momento da abordagem, o entregador não tinha nada de ilícito. Sem esboçar reação, ele retirou a carretilha de sua motocicleta e entregou ao gerente da empresa. Em seguida, teve o veículo apreendido e seguiu preso para o Ciosp do Pacoval, juntamente com a droga encontrada no quintal da casa.