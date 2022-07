Motocicleta ‘desintegra’ durante colisão; condutor sobrevive

Acidente aconteceu na noite de sábado (2) em Porto Grande

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Um acidente impressionante aconteceu na BR-210, no município de Porto Grande, distante 105 km Macapá, neste fim de semana. Vídeos de segurança registraram a colisão entre uma motocicleta e um carro.

As imagens mostram que a força do impacto despedaçou a moto em centenas de partes, na noite do último sábado (2). O acidente envolveu a moto conduzida por Carlito Galvão Lopes e um Gol que trafegavam em direções opostas.

Mesmo com a força da colisão frontal o motociclista sobreviveu. Ele teve fraturas graves e foi conduzido ao hospital da cidade, e, em seguida, transferido para um hospital particular de Macapá.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro não era habilitado e o veículo não tinha documento.

O nome dele não foi divulgado. Ele fez o teste de alcoolemia, mas não foi detectada a presença de álcool.

A Polícia Rodoviária Federal assumiu a ocorrência e disse que ainda não tem informações sobre o estado de saúde do motociclista.