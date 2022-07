Mototaxista tem mal súbito e morre em curva do São Lázaro

MORTE NO TRÂNSITO

Vítima tinha 56 anos e estava trabalhando

Por OLHO DE BOTO

Um mototaxista morreu ao cair com a moto no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá, quase no fim da manhã deste domingo (31). A Polícia Militar acredita que ele teve um mal súbito.

O acidente ocorreu às 10h30min, na Rua Floriano Waldeck, em frente a uma residência que é protegida por pilares de concreto. Segundo moradores, vários acidentes fatais já ocorreram no mesmo trecho que é uma curva.

Segundo testemunhas, a motocicleta avançou o meio fio e caiu próximo dos pilares de proteção. Moradores disseram que o condutor estava pilotando em zigue-zague quando passou direto na curva.

A vítima foi identificada como José Ferreira de Lima, de 56 anos. Ele estava conduzindo uma Honda CG. O Samu confirmou o óbito ainda no local.

Só o laudo da Polícia Científica vai apontar a causa exata da morte, mas a principal suspeita é de que ele tenha passado mal durante a condução do veículo.

A ocorrência foi atendida por policiais do 9º BPM, Samu e por uma equipe do Corpo de Bombeiros.