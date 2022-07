MPF processa TV Tucuju por falta de recursos de acessibilidade

Medida judicial foi adotada após a TV Tucuju infringir direitos fundamentais de PcDs, como o acesso à cultura.

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá acionou judicialmente a TV Tucuju por infringir direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Segundo o órgão, a emissora não disponibiliza recursos de audiodescrição e legenda oculta a telespectadores.

A ação civil pública ajuizada na terça-feira (5) pede que a Justiça Federal determine a inclusão dos recursos de acessibilidade, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

Para reparar danos coletivos, o MPF pede ainda que, no julgamento do mérito da ação, a emissora seja condenada ao pagamento de R$ 100 mil.

Provisoriamente, o pedido é de fixação de prazo de 30 dias para que a emissora providencie os recursos de acessibilidade, sob pena de multa diária por descumprimento da determinação judicial.

Segundo a Assessoria de Comunicação do MPF Uma representação de uma pessoa com deficiência auditiva motivou a atuação do órgão.

A conduta da emissora, para o MPF, destoa do cenário atual de avanços na promoção dos meios de acessibilidade, em especial dos direitos assegurados pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

“Isso porque a referida lei assegura à pessoa com deficiência – PcD – o direito à cultura, nele incluso o direito de acesso a programas de televisão em formato acessível”, destacou o MPF na ação.

Outras duas emissoras do estado, que também foram indicadas na representação do cidadão, atenderam a pedidos extrajudiciais do órgão e se adequaram às normas vigentes. No entanto, embora tenha se comprometido, a TV Tucuju deixou de adotar as providências.