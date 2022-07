Nas férias, alunos de Pedra Branca aprendem robótica

Aulas ocorrem no laboratório de robótica do município, o primeiro a possui um espaço com equipamentos e monitores

Compartilhamentos

Durante as férias, alunos de escolas da rede de Pedra Branca do Amapari, a 189 km de Macapá, estão aprendendo a montar miniaturas de robôs. A iniciativa é do projeto Robótica sem Fronteiras, da Secretaria Municipal de Educação.

Ontem e hoje (14), 30 alunos de escolas da BR-210 (Perimetral Norte) conheceram o Laboratório de Robótica Educacional, inaugurado em maio.

O objetivo é de todas as crianças do município tenham contato com a tecnologia. Pedra Branca é o primeiro município amapaense a dispor desse espaço e monitores treinados. O laboratório funciona na Escola Municipal Érika Daniella.

“Nossas crianças precisam de qualidade no ensino, e essa ferramenta tecnológica já é uma realidade em muitos estados e está crescendo e sendo inserida na formação educacional. Eu tinha muita ansiedade de trazer isso para Pedra Branca porque sei dos benefícios que traz para as crianças, que podem colocar em prática a sua criatividade e raciocínio lógico para resolver problemas na construção dos robôs”, explicou a prefeita e idealizadora do projeto, Beth Pelaes (UB).

“Eu estou muito feliz e até emocionada por ver o excelente desempenho das nossas crianças descobrindo o seu potencial”, acrescentou.

“São inúmeras vantagens disponíveis hoje na rede municipal. Com esse projeto, podemos revolucionar a qualidade de ensino no município e avançar cada vez mais”, avalia o secretário de Educação, Carlos Medeiros.