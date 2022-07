Novo HE: após garantia de R$ 119 milhões, Davi diz que obra ‘mudará vidas’

Obra começa no segundo semestre de 2022

O senador Davi Alcolumbre (UB) disse, nesta sexta-feira (1º), durante inspeção na área onde será construído o novo Hospital de Emergência de Macapá, que a obra “mudará a vida de milhares”. O parlamentar voltou a confirmar a liberação de R$ 119 milhões articulados por ele para que o governo construa a nova unidade 50 anos depois da edificação do atual complexo, que está defasado.

Davi foi o principal articulador da construção do hospital. Além dos recursos, foi dele também o diálogo com o Exército para a liberação da área que antes tinha uma Vila Militar.

O Amapá tentava a cessão do terreno havia duas décadas. A doação do terreno significou uma economia de R$ 30 milhões.

“Foram dois anos de conversa, reuniões minhas com o Ministério da Defesa para que o governo federal, finalmente, cedesse a área para o estado do Amapá. Uma obra estruturante, do ponto de vista da saúde pública na área de urgência e emergência, que já está à disposição do governo estadual e que mudará a vida de milhares de amapaenses”, disse.

O governo anunciou que as obras iniciam ainda neste ano, com previsão de entrega em 2024. A antiga vila militar já foi demolida.

“O senador alocou R$ 119 milhões para esta grande obra, conseguiu o terreno junto ao Exército e, hoje, estamos aqui para falar que o pronto-socorro terá capacidade de 248 leitos, equipamentos modernos e bem no centro de Macapá”, explicou o governador, acrescentando que o novo HE terá a gestão terceirizada, assim como já ocorre na UPA da Zona Sul e recém-inaugurada Maternidade da Zona Norte.