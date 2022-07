O estrondoso silêncio sobre a jovem atropelada na Marcha

Nenhum dos políticos se manifestou sobre o acidente ou se solidarizou com a jovem

Por SELES NAFES

Até as 11h da manhã desta segunda-feira (4), nenhum dos políticos que estava no palanque de abertura da Marcha para Jesus, no último sábado (2), havia se pronunciado a respeito do assunto, ou ao menos se solidarizado com a jovem que terá sequelas pelo resto da vida após ser atropelada pelo trio elétrico do evento.

“A organização do evento foi irresponsável em não verificar as condições desses veículos, minha irmã é uma jovem com um futuro pela frente e acabou sendo vítima dessa tragédia”, disse Val Oliveira, irmã da vítima.

Josimara Costa, de 36 anos, está internada no Hospital de Emergências de Macapá com fortes dores. Ela estava na frente do trio elétrico que ficou desgovernado e avançou sobre a multidão. Como ela estava de costas, acabou não escapando do veículo. A jovem teve os ossos da bacia quebrados e lesões graves nas partes íntimas. Desde sábado ela passou por duas cirurgias.

O prefeito Furlan (Cidadania), o vice-governador e pré-candidato ao governo, Jaime Nunes (PSD) e nem o pré-candidato ao Senado, pastor Guaracy (PTB), emitiram qualquer posicionamento sobre o acidente e a situação da jovem. A prefeitura de Macapá também silenciou a respeito do assunto, mesmo sendo uma das patrocinadoras e tendo incluído a Marcha na programação do Macapá Verão.

Amigos e parentes estão organizando uma manifestação para esta segunda-feira, em local a ser definido.

A delegada Josymaria Coelho, titular da Delegacia de Acidentes de Trânsito, assumiu as investigações e já tomou o depoimento do coordenador da Marcha Para Jesus.

Será necessário identificar o contratante e o dono do trio elétrico. Testemunhas relataram que o veículo aparentava estar sem freios quando atropelou a jovem, na Avenida Padre Júlio Maria na altura da Rua Jovino Dinoá, no Centro.