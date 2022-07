Deuteronômio 31 narra a transferência da liderança de Moisés para Josué

Bom dia! Era o momento de Josué, o mais importante general de Israel, substituir Moisés. Ele com certeza sentiu o fardo. Moisés era um bom líder, mas seu tempo passou. Essa transferência é narrada em Deuteronômio 31 e ocorre até os dias de hoje na passagem de bastão entre líderes. Não devemos esquecer que o Senhor Jesus está no comando de sua igreja e será sempre o nosso general. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, e tenha um feliz sábado (16).