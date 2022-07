Ouça a análise de Josué 6

Compartilhamentos

Bom dia! O povo de Israel avançou sobre Jericó, a cidade fortificada, e seguiu as instruções de Deus. Foi uma vitória sobrenatural, assim como ocorre conosco em muitos momentos da nossa vida, mas que às vezes deixamos de observar. Contudo, é Ele quem nos dá a vitória. Se preocupe em depender de Deus, ignore outros comentários que dizem o contrário. Ouça a análise de Josué 6 com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima semana com Jesus!!!