Ouça a análise de Josué 10

Bom dia! Durante a batalha de Josué e os hebreus contra exércitos de cinco reis, Deus ouviu a oração e parou o sol no meio do céu, naquele que ficou conhecido como o mais longo dos dias. Ouça a análise de Josué 10 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo dia, em Macapá, e tenha uma ótima sexta-feira (29).