Deuteronômio 18 faz uma das profecias mais poderosas sobre Jesus no Antigo Testamento

Bom dia! Os levitas, tribo escolhida para servir no templo, não tinham direito a nenhuma porção de terra ou patrimônio, mas poderiam usufruir das ofertas que eram oferecidas a Deus. No fim de Deuteronômio 18, ocorre uma das profecias mais contundentes sobre Jesus no Antigo Testamento: um profeta maior que Moisés surgiria. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha um ótimo domingo (3).