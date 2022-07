Vamos ouvir a análise de Deuteronômio 32

Bom dia! O louvor, que são as músicas dedicadas a Deus, tem o poder de ajudar na compreensão e tomada de decisões. Há muitos casos em que músicas inspiradas mudam vidas. Moisés entoou um cântico diante da congregação de Israel em um de seus últimos momentos. Ouça a análise de Deuteronômio 32 com o pastor Josué de Almeida e tenha um ótimo domingo (17) com o senhor Jesus!