Ouça a análise de Josué 9

Bom dia! Os boatos sobre Israel eram verdadeiros e a conquista de todos os reinos de Canaã seria certa. Alguns reinos se reuniram contra o povo de Deus, mas um deles conseguiu uma aliança com os hebreus sem que o Senhor dos Exércitos fosse consultado. Não deu outra, era uma armadilha. Ouça a análise de Josué 9 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (28) com Jesus!