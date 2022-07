Ouça a análise de Josué 3

Bom dia! Quando os espiões voltaram de Jericó, Josué decidiu avançar com o povo pelo Jordão levando a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do próprio Deus. O Senhor prometeu que faria maravilhas naquele momento, por isso o povo precisava se santificar. A arca é mencionada 11 vezes no capítulo 3 de Josué. Ouça análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima sexta-feira (22) com o nosso Senhor Jesus!