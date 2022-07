Ouça a análise do incrível capítulo 34 de Deuteronômio, que narra a morte de Moisés

Bom dia! Após abençoar e se despedir de todo o povo, Moisés subiu num monte e viu de longe a terra prometida. Ele morreu, aos 120 anos, mas foi sepultado pelo próprio Deus e seu cadáver nunca foi encontrado. Apesar do pecado que Moisés cometeu no episódio da rocha ferida em busca de água, e que lhe tirou o direito de entrar em Canaã, ele aceitou sua disciplina e continuou andando com Deus. Andar com Deus é o segredo da felicidade. Ouça a análise de Deuteronômio 34 e tenha uma ótima terça-feira (19) com o Senhor Jesus!