ONG leva açaí e farinha para crianças em tratamento de câncer em São Paulo

Alimentos típicos da região amenizam a saudade que as crianças sentem do Amapá, segundo o presidente da ONG.

Por ANDRÉ SILVA

O presidente da ONG Carlos Daniel, Agenilson Silva, embarcou no fim de semana para São Paulo levando açaí e farinha de ralo na bagagem para as crianças amapaenses em tratamento de câncer naquele estado.

Atualmente, a entidade ajuda 48 crianças e adolescentes, segundo o presidente da instituição. Desse total, 13 pacientes estão sendo atendidos fora do estado.

Ele disse que a viagem também servirá para fechar parceria com outra casa de apoio, que fará parte da rede de atendimento da ONG em São Paulo.

Agenilso perdeu o filho Carlos Daniel para a doença e afirma que aprendeu “transformar a dor em amor”.

“Há 7 anos tento levar fé, amor e esperança para as nossas crianças que lutam contra o câncer. Não poderia esquecer de levar o açaí e farinha (risos). Quero agradecer a Deus, o Açaí do Cacá, amigos do QDV (assessoria de corridas) e a todos que acreditam em nosso trabalho”, afirmou.