Palco de acidentes, cruzamento continua sem sinalização

Três meses depois da colisão envolvendo dois ônibus, esquina no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá, continua apresentando sérios riscos de novos acidentes.

Por ANDRÉ SILVA

Três meses depois do acidente que deixou várias pessoas feridas em uma colisão entre dois ônibus, um deles escolar, cheio de crianças, e outro coletivo que faz linha no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá, o local continua sem sinalização.

O cruzamento fica na Avenida Manga Rosa com a Rua Bacabeiras. No acidente, o ônibus da empresa Capital Morena virou na pista, ferindo vários passageiros. Um dia depois, outro acidente foi registrado no mesmo local, desta vez entre dois carros.

Nesta terça-feira (5), três meses depois, a reportagem do Portal SelesNafes.com voltou até o local e verificou que a Companhia de Trânsito de Macapá ainda não fez a sinalização.

O comerciante José Antônio da Luz, de 60 anos, afirma que depois do acidente entre os dois ônibus o local já foi palco de outras colisões. Ressalta que o perigo é tanto para quem trafega com veículo automotor, quanto para quem está a pé ou de bicicleta.

“Perigoso é. Só de eu estar aqui já foram quatro a cinco acidentes. Depois do acidente dos ônibus, já teve vários outros. Teve um com dois carros, um carro e uma moto, outra vez foi outro carro com carro, e uma outra vez de uma Strada com uma Saveiro, e um que ocorreu numa noite que a gente não viu. Corre risco não só quem está de carro, mas quem está a pé”, disse o morador.

Na última reportagem sobre o assunto, a CTMac não se posicionou. Desta vez, a companhia garantiu que irá colocar o cruzamento dentro do cronograma de trabalho e até sexta-feira (8) o local será sinalizado.