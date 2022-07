Ouça a análise de Deuteronômio 20

Bom dia! Havia um ritual para purificar situações de homicídio em casos onde o autor não era identificado. Esse é um dos temas de Deuteronômio 20, que também trata do casamento com mulheres escravas de guerra. Para Deus, nada é mais importante do que o ser humano. Explorar ou matar alguém sempre foi um crime contra o próprio Senhor. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quarta-feira (6) com o nosso Senhor Jesus!