Pedra Branca: após paralisação de 8 anos, UBS é entregue em ‘Porto Alegre’

INTERIOR DO AMAPÁ

INTERIOR DO AMAPÁ

Comunidade rural também recebeu centro comunitário construído pela prefeitura em parceria com a iniciativa privada

Compartilhamentos

Duas obras históricas para a comunidade rural do Porto Alegre, no município de Pedra Branca do Amapari, foram inauguradas e entregues aos moradores nesta sexta-feira (22). O Centro Comunitário e a Unidade Básica de Saúde proporcionarão maior autonomia à comunidade, que também recebeu um píer para embarque, desembarque e escoamento de produção agrícola.

O Centro Comunitário é resultado de parceria entre o poder público municipal e a inciativa privada, por meio da mineradora Mina Tucano. O local contém salão amplo, cozinha, depósito e banheiros, e atenderá eventos da região sob a responsabilidade da associação de moradores.

A Unidade Básica de Saúde oferece dois consultórios médicos, sala de notificação de malária, farmácia, sala de procedimento, sala odontológica, sala de enfermagem, de expurgo, de esterilização, de observação, espaço de repouso e banheiros. O prédio é fruto de convênio entre a Prefeitura Municipal e o Ministério da Saúde e estava cerca de 8 anos com as obras paralisadas.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Lene Oliveira, o Centro Comunitário facilitará o atendimento assistencial da comunidade.

“Isso nos honra, fazer parte de uma gestão comprometida, a prefeita Beth Pelaes é uma pessoa incansável quando se trata de levar benefícios para os moradores, agora a comunidade vai poder receber as ações da Assistência Social em um espaço que era um sonho e que virou realidade”.

A secretária municipal de Saúde, Claudia Pimentel, destacou que “são poucos os lugares que investem em ações para comunidades pequenas, e que valorizam os munícipes com o melhor atendimento nas mais diversas áreas, a saúde aqui é tratada de maneira séria e com compromisso”, disse.

A moradora Jocele Gonçalves falou da expectativa em ver as obras em andamento e vê-las hoje se tornaram realidade.

“Chegamos para morar aqui e a Unidade de Saúde estava em construção e isso é motivo de felicidade”, comentou.

O vice-prefeito Marcelo Pantoja comemorou junto com a comunidade a entrega.

“Para nós é uma grande felicidade poder entregar essas obras em nome da prefeita Beth Pelaes, que lutou e entrega hoje essas obras de uma importância sem igual.”