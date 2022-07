Pelo nosso esforço

Ouça a análise de Josué 8

Bom dia! O povo de Israel continuava avançando sobre a terra prometida, em batalhas com várias cidades. Mas eles haviam saído de uma derrota por terem desobedecido a Deus. Por isso, haveria uma mudança de estratégia: eles não poderiam contar com milagres no campo de batalha. Os soldados teriam que se esforçar para vencer, o que exigiria ânimo, perseverança e fora. Deu certo. Deus foi adorado depois da segunda vitória. Ouça a análise de Josué 8 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quarta-feira (27) com o nosso Senhor Jesus.