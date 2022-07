PF cumpre mandado na prefeitura de Macapá em operação que apura compra de votos

Policiais e MPF investigam compra de votos da campanha de 2020

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Policiais federais do Amapá cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira (29), para investigar a compra de votos nas eleições de 2020. A PF não divulgou o nome do candidato a prefeito investigado, mas um dos mandados foi cumprido no gabinete do prefeito Dr Furlan (Cidadania).

A operação E-Hailing é um desdobramento de uma apreensão ocorrida em dezembro de 2020, quando um cabo eleitoral foi flagrado no dia da votação com R$ 1,2 mil e material de campanha do então candidato a prefeito.

Hoje, mandados de busca foram cumpridos nos bairros Universidade, Beirol, Muca, Buritizal, Jardim Felicidade e Cabralzinho e na prefeitura.

A PF informou apenas que as investigações começaram com a abordagem de um homem de 38 anos próximo do Estádio Zerão, em 2020. No veículo dele foram encontrados R$ 1,2 mil, além de material de campanha.

“Com o avanço, a PF identificou fortes indícios que o indivíduo atuava diretamente em campanha a favor de candidato, articulando a logística de compra de votos, tanto com dinheiro, quanto em cestas básicas”, informou a PF.

A Policia Federal, que investiga o caso com o MP Eleitoral, afirma que há indícios que um servidor público comandava os pagamentos e abastecimento de carros para o transporte de eleitores e compra de votos por R$ 10 e R$ 30. Os eleitores também eram levados até as seções onde eram pressionados a votar no candidato.

Os investigados também monitoravam a presença da Polícia Federal nos bairros por meio do WhatsApp.

A prefeitura ainda não se manifestou sobre o cumprimento do mandado. Em 2020, o prefeito era Clécio Luís, que apoiava Josiel Alcolumbre (DEM). Furlan, no entanto, teve um escritório de campanha que foi alvo de operação da PF na campanha de 2020.

O Portal SN continua apurando as informações.