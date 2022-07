PF cumpriu mandado no gabinete de Dr Furlan

Mandados foram expedidos pelo juiz eleitoral Orlando Vasconcelos

O gabinete do atual prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania), foi um dos alvos da Operação E-Hailing, da Polícia Federal e Ministério Público Federal, que cumpriu 11 mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (29). Além do gabinete, um dos mandados foi para a residência de um promotor de justiça.

Os mandados foram expedidos pelo juiz Orlando Vasconcelos, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a pedido do MPF. O processo corre em segredo de justiça, e apura o transporte de eleitores e compra de votos por R$ 10 e R$ 30.

A PF divulgou mais cedo que as investigações começaram com a abordagem de um cabo eleitoral que tinha R$ 1,2 mil e material de campanha. O flagrante ocorreu no dia da votação. Além da compra de votos, eleitores eram transportados até as secções eleitorais como forma de pressão.

Hoje, a PF e o MPF fizeram buscas no gabinete do prefeito e em residências de parentes dele, assessores e ex-funcionários da campanha nos Bairros Universidade, Beirol, Muca, Buritizal, Jardim Felicidade e Cabralzinho, além da sede da prefeitura.

A prefeitura de Macapá ainda não se manifestou sobre a operação. Policiais federais continuavam cumprindo os mandados. Uma entrevista coletiva será concedida agora pela manhã pelo prefeito Dr Furlan.