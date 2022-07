PF investiga 4º deputado envolvido com fraudes na cota parlamentar

Deputado e médico Jaci Amanajás foi alvo em operação que cumpriu 11 mandados nesta terça

Policiais federais no Amapá cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (5), em uma nova operação na Assembleia Legislativa do Estado. Desta vez, o alvo foi o deputado estadual Jaci Amanajás (MDB).

Peculato, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro são os crimes investigados pela Operação Fegatello. De acordo com a PF, o gabinete do parlamentar conseguia notas fiscais frias com empresas para justificar o recebimento de valores.

É o mesmo tipo de crime investigado contra os deputados Alberto Negrão (PPL), Cristina Almeida (PSB) e Jaime Perez (PTB) nas operações Em Passant, Gambeto e Pretov, realizadas entre novembro de 2021 e junho de 2022.

De acordo com a PF, no caso da operação envolvendo o deputado Jaci Amanajás, quando havia realmente a prestação de serviço os valores que constavam nas notas fiscais tinham valores maiores do que os valores reais.

O sobre-preço chegava a 13%, e seria repartido entre os operadores do esquema.

“Os intermediários de parlamentar estadual quando encontravam dificuldade em algumas empresas para emissão das notas, conseguiam outras, de ramos diversos. Eram responsáveis, inclusive, pela descrição do que deveria constar nas notas”, informou a PF.

Empresas de fachada também teriam sido utilizadas. O nome da operação também faz alusão a uma jogada no tabuleiro de xadrez, como a gambeto.