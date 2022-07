PF investiga crimes praticados por brasileiros na Guiana Francesa

Nesta terça-feira (26), um mandado de busca e apreensão foi cumprido por agentes federais no Centro de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Agentes federais cumpriram, na manhã desta terça-feira (26), um mandado de busca e apreensão que faz parte da investigação que apura crimes praticados por brasileiros na Guiana Francesa, na fronteira norte do Amapá.

Os policiais até a casa de uma mulher, no Centro de Oiapoque. Ela é suspeita de participar do furto qualificado e receptação de bens de um funcionário da Receita Federal francesa.

O crime ocorreu no dia 25 de setembro de 2021, na cidade Saint George. Segundo as autoridades francesas, brasileiros teriam furtado ferramentas, um aparelho celular, pneus e peças do carro do servidor francês.

Em seguida, os criminosos teriam incendiado o veículo e fugido para o Amapá. A PF identificou que um dos investigados chegou a habilitar o celular roubado com um chip de empresa brasileira em Oiapoque. Isso possibilitou que outros investigados fossem identificados.

Em nota, a instituição explicou que quando o crime é praticado por um brasileiro em território estrangeiro e ele retorna ao Brasil, a lei brasileira é aplicada. Por isso, os delitos apurados são de furto qualificado e receptação, previstos no Código Penal do Brasil.

Em caso de condenação, as penas somadas podem chegar a 12 anos de reclusão. A PF chamou a ação policial de Operação Offline.