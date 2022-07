PF investiga esquema sofisticado de falsificação de dinheiro no Amapá

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Macapá e Santana.

Agentes federais cumpriram, na manhã desta quinta-feira (7), mandados de busca e apreensão contra um sofisticado esquema de falsificação de dinheiro comercializado pelas redes sociais.

As investigações iniciaram no início deste ano, a partir de duas apreensões realizadas pela PF, de encomenda enviada pelos Correios contendo R$ 2 mil em cédulas falsas. As caixas tiveram como origem a cidade de Guarapari (ES) e como destino um indivíduo morador de Santana e outro de Macapá.

A qualidade da falsificação chamou à atenção dos peritos da PF devido ao grande potencial para enganar quem as recebesse.

As ações desta quinta-feira foram chamadas de Operações Utopia I e Utopia II. As ordens judiciais foram cumpridas nos bairros Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, e Fonte Nova, periferia de Santana.

Os mandados foram cumpridos nas residências dos indivíduos que receberam as cédulas falsas e introduziriam no comércio.

Segundo a PF, as cédulas falsas eram comercializadas em grupos de rede social, como WhatsApp e Facebook, no qual os administradores são os falsários ou pessoas muito próximas às organizações criminosas sofisticadas na falsificação, venda e distribuição de cédulas falsas para todo o país.

A PF não divulgou o resultado das buscas.