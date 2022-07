Piso Salarial da Enfermagem: com relator do Amapá, PEC é promulgada

Nesta quinta-feira, também foram promulgadas a expansão do Auxílio Brasil e Auxílio Gás e a PEC dos Combustíveis

O senador pelo Amapá Davi Alcolumbre (UB) comemorou, nesta quinta-feira (14), a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 11/2022, que trata do piso nacional da enfermagem.

Pelo texto promulgado, caberá à lei federal instituir pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios terão até o final do exercício financeiro em que for aprovada a lei para elaborar ou adequar os planos de carreiras para atender os pisos estabelecidos para a categoria.

A nova lei prevê ainda que o piso nacional valerá para servidores federais, estaduais e municipais, e também para os trabalhadores da iniciativa privada.

Davi disse que, finalmente, o Brasil faz justiça a pelo menos dois milhões de profissionais que estiveram na linha de frente durante o combate à pandemia. O parlamentar foi o relator do texto no Senado e responsável por costurar um acordo com os parlamentares para agilizar a tramitação da matéria no Congresso Nacional.

“E hoje estamos aqui, tornando oficial, uma justiça merecida por milhares de trabalhadores que tanto cuidam e protegem nossa saúde”, frisou.

Alcolumbre lembrou que há anos os enfermeiros aguardam pela aprovação de um piso salarial e o Legislativo, principalmente depois da crise provocada pela covid-19, não poderia ficar ausente diante do tema.

“Há anos os enfermeiros lutam por melhores condições e, especialmente depois do que passamos na pandemia, precisamos dar o respeito que eles merecem. Essa é uma pauta que não dava mais para esperar e tenho muito orgulho de ter participado ativamente para sua concretização”, afirmou o senador pelo Amapá.

Outros benefícios

Na mesma sessão, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também promulgou as emendas constitucionais relacionadas à expansão dos programas Auxílio Brasil e Auxílio Gás e à PEC dos Combustíveis.

Alcolumbre destacou a união da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Executivo para a aprovação dessa e de outras matérias em benefício dos brasileiros.

“Estamos dando, hoje, para o Brasil, neste momento delicado, uma possiblidade de assegurar a mais de 19 milhões de brasileiros as condições necessárias para sua sobrevivência. Enfrentamos as dificuldades, tratamos da questão do combustível, enfim, temos a convicção e clareza da nossa atribuição. Com a promulgação dessas matérias, estamos dando respostas concretas para as angústias do povo brasileiro”, afirmou o líder do União durante a cerimônia no plenário.