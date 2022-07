Placa vira rodo gigante e troféu quebra na comemoração: os memes da final do Amapazão

Pelas redes sociais, os memes invadiram os celulares sobre a final disputada no estádio Zerão, em Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A forte chuva que deixou o campo alagado, um sistema de drenagem feito com uma enorme placa publicitária, jogadores disputando a bola em meio a enormes poças d’água e até a quebra do troféu durante a comemoração do título.

Essas são algumas das situações inusitadas ocorridas durante a grande final do campeonato amapaense de futebol, na noite de segunda-feira (25), que viralizarm nas redes sociais, gerando memes e zoeiras diversas.

Tudo começou ainda pela tarde, quando os ingressos antecipados para Trem x Independente esgotaram na sede da Federação Amapaense de Futebol (FAP). Pessoas brincavam dizendo que ‘trocavam’ os disputados bilhetes, até por terreno.

Mas foi com o forte temporal que caiu durante a partida que vieram as principais brincadeiras.

Primeiro, internautas lembraram da ‘modo rodo’ – um sistema chamado de “sucuri” para remover a água empoçada das chuvas nas vias da capital, elaborado pela Prefeitura de Macapá e que recebeu críticas na internet e virou meme no mês de março deste ano. Claro, os memeiros de plantão não perderam a chance de ligar uma coisa à outra.

Com o jogo paralisado, o árbitro da partida solicitou aos gandulas do jogo algo atípico. Eles utilizam uma placa publicitária como uma espécie de rodo gigante para drenar o campo que estava tomado por água da chuva.

Já com a partida retomada a disputa pela bola em meio a poças d’água também foram motivo de zoeiras.

Quando a partida finalizou com o Trem se consagrando o grande campeão nos pênaltis, ainda teve mais tempinho para mais um flagrante incomum. Durante a comemoração, dois jogadores da locomotiva deixaram um troféu cair e quebrar.

Brincadeiras à parte, a final do Amapazão 2022 foi emocionante. Reuniu mais de 4 mil torcedores, segundo informou a FAF.