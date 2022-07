PM procura bando armado que ‘limpou’ residência

Policial observa carro roubado da família e que depois foi abandonado pelos bandidos. Fotos: Olho de Boto

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Quatro bandidos armados estão sendo procurados pela polícia por invadirem uma casa no Bairro Pantanal, na zona leste de Macapá, ontem (16) à noite.

A ação criminosa ocorreu por volta de 21h50, na Rua Pedro Cardoso Quaresma. Eles roubaram:

1 carro modelo Fiat Uno

1 TV 32 polegadas

4 celulares

1 notebook

1 caixa de som JBL

1 tablete

1 sacola com 25 perfumes e material de corte de cabelo.

Um vídeo repassado à Polícia Militar mostra que o bando se utilizou de dois carros para chegar à residência, um Logan prata e um Gol preto. Por meio das imagens, que são de baixa qualidade, não foi possível identificar os assaltantes e nem as placas dos veículos parados na frente da residência.

Na madrugada deste domingo (17), por volta de 2h, militares do 2º Batalhão patrulhavam pela zona norte quando encontram o carro que havia sido roubado. O Uno ele estava estacionado no bairro Novo Horizonte. Os demais objetos não foram recuperados.

O proprietário do carro é do município de Laranjal do Jari. Ele contou que estava de visita na casa quando os criminosos chegaram já anunciando o roubo.

As quatro vítimas, entre elas um adolescente, ficaram sob a mira de armas de fogo, enquanto a quadrilha fazia a ‘limpeza’ no imóvel.