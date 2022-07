“Polícia Penal salvou a vida de muitos presos hoje”, diz diretor do Iapen

Confronto entre presos deixou dois mortos e três feridos no presídio na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Terminou com dois mortos e três feridos o confronto entre presos no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), ocorrido na tarde desta quarta-feira (6), na zona oeste de Macapá.

Com o conflito controlado pelas Polícias Penal e Militar, enquanto buscas eram feitas em pavilhões, o diretor do Iapen, Lucivaldo Costa, conversou com a imprensa.

Ele afirmou que a ação para conter os presos salvou muitas dentro do Pavilhão F3, local onde ocorreu o conflito.

Segundo ele, tudo começou por volta de 14h20. Houve um óbito dentro do pavilhão. Quatro internos foram socorridos ao Hospital de Emergência (HE), dos quais 1 morreu, dois retornaram após atendimento médico, e um está internado.

“A Polícia Penal interviu logo que iniciou o confronto e teve apoio do Grupo Tático Prisional, inclusive salvaram a vida de muitos presos que saíram correndo do pavilhão e graças à intervenção da Polícia Penal para conter o conflito”, afirmou o diretor.

Ele confirmou que os policiais usaram munições letais e não letais na ação, mas não esclareceu se um dos dois mortos foi atingido por tiros da segurança do sistema prisional.

Segundo ele, não havia nenhuma informação sobre rixas ou desavenças entre os presos.

“Ainda estamos tentando esclarecer os motivos, mas foi alguma razão entre eles”, reforçou.

Até a publicação desta matérias, duas armas haviam sido apreendidas.