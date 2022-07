Por causa de acidente, Paysandu vem parar em Macapá

Acidente com avião de pequeno porte na pista do aeroporto de Belém redirecionou voos para outros aeroportos, entre eles o da capital do Amapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O voo que transportava o time do Paysandu de Salvador (BA), onde equipe jogou no fim de semana pela Série C do Brasileirão, para Belém (PA) foi parar em Macapá após um acidente ocorrido na pista do Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, nesta segunda-feira (18).

No final da manhã, a Infraero informou, por meio de nota, que o acidente ocorreu com uma aeronave de treinamento – de pequeno porte – que tinha dois tripulantes e que nenhum deles estava ferido.

A previsão para a liberação dos pousos e decolagens era de quatro horas. Dezenas de voos que partiriam da capital paraense foram cancelados e outras aeronaves também tiveram que ter seu destino alterado.

O Paysandu, time de grande torcida no Amapá, informou através de seu twitter oficial que aguardaria em Macapá até a liberação da pista.

“Informamos que o voo com a delegação bicolor desembarcaria em Belém por volta das 11h40, mas a pista está interditada por outra aeronave que teve problema no trem de pouso. Por esse imprevisto, alternamos para Macapá. Aguardamos a desobstrução para retornar a Belém”, diz a breve nota do Papão da Curuzu.

Na aviação comercial, é uma regra que as aeronaves voem com excedente de combustível, para que tenham alternativas – o que chamam de autonomia – para deslocarem-se para outras pistas em emergências, como ocorreu hoje. No caso de Belém, o Aeroporto Internacional de Macapá é sempre uma dessas alternativas de rota.

O Paysandu retornava da Bahia após ter perdido por 1 a 0 o confronto para o Vitória (BA). Mesmo assim, o Papão segue na vice-líder da série C do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos.

O Portal SelesNafes.com tentou contato com a Infraero em Macapá para saber se a aeronave com o time bicolor já tinha retornado à Belém, mas, no entanto, até o fechamento desta edição, não obtivemos sucesso.