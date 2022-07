Porque a praça de R$ 10 milhões já teve 7 aditivos, mas segue com obras paradas

Último aditivo custou R$ 705 mil

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

As obras da Praça Jacy Barata Jucá, na orla de Macapá, não têm previsão de serem retomadas. Além dos quase R$ 10 milhões que a prefeitura já vai destinar à construção de um novo espaço de lazer na orla, o município teve que gastar com a readequação do projeto arquitetônico original. Apesar do silêncio da prefeitura a respeito do tema, o Portal SelesNafes.Com apurou que esse é o principal motivo para paralisação das obras.

O projeto foi criado pela empresa de Rosa Grena Kliass, de São Paulo. O escritório foi contratado em 2018 por R$ 1,1 milhão, ainda na gestão Clécio. Após o período de licitação da construtora, as obras começaram em abril de 2021, já no governo Furlan.

Depois da mobilização da obra, o prefeito decidiu interromper os trabalhos dois meses depois de iniciadas, em junho. A prefeitura entendeu que o projeto original precisava de mais adequações, como melhorias na iluminação e a construção de uma nova rua.

Na gestão Clécio, tinham sido assinados 3 aditivos de prazo para a entrega do projeto final, sem aumento de gastos. No governo Furlan, foram mais quatro. Só que p último deles, o 7º, foi assinado no dia 5 de março deste ano e custou R$ 705 mil, pagos ao escritório de arquitetura.

Na marra

O 5º aditivo, realizado em junho de 2021, foi feito na ‘marra’, apesar da orientação da Procuradoria Geral do Município sobre o ato que extrapolava o prazo do convênio.

Enquanto o novo projeto readequado não é entregue, as obras continuam paralisadas há mais de um ano. O local continua cercado por alguns tapumes, mas a maioria já foi destruída por vândalos, especialmente na parte interna.

No local, também existe uma grande quantidade de material de construção, ainda sem utilização.

Quando as obras foram lançadas, em abril do ano passado, o prazo de entrega era outubro de 2021. Pelo visto, não vai ser nem em 2022.