Precário: fotos revelam condições do trio elétrico que atropelou missionária

Perícia ainda será encaminhada para a Polícia Civil

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Fotos obtidas pelo Portal SelesNafes.Com, na manhã desta quarta-feira (13), e que tiveram a autenticidade confirmada, revelam a precariedade das condições do trio elétrico que atropelou a missionária Josimara Oliveira, de 36 anos.

As imagens farão parte da perícia, que ainda não teve o laudo concluído. No entanto, é mais do que visível que o caminhão não tinha qualquer condição de ter sido alugado com segurança para o evento que estava envolvendo uma multidão, como foi a Marcha para Jesus, no último dia 2.

Nas imagens, que também estão em um vídeo, é possível ver um emaranhado de fios elétricos e peças coladas com fita isolante.

Amanhã (14), a delegada Josimara Coelho, da Delegacia de Acidentes de Trânsito, vai tomar cinco depoimentos, entre eles o do dono do trio elétrico, do motorista e de três assistentes que faziam parte da equipe. A polícia quer saber quem alugou o veículo e porque ele não foi fiscalizado.

Luta pela vida

No início da semana, a jovem atropelada foi submetida à 3ª cirurgia, desta vez para a retirada de parte dos glúteos, e hoje passará por nova intervenção cirúrgica para continuidade desse procedimento.

O objetivo da equipe médica do HE é retirar todo o material necrosado.

“O nosso medo é que ela não resista a mais essa cirurgia”, desabafou um parente.

Como os pulmões não estão funcionando, a equipe médica também não conseguiu fazer a desentubação da paciente. O estado dela é considerado crítico.