Preço da gasolina continua despencando em Macapá

Na capital do Amapá, valor pode ser encontrado em alguns locais em até R$ 5,19 e R$ 5,22.

Por RODRIGO ÍNDIO

Postos de combustíveis de Macapá e Santana continuam a reduzir o preço da gasolina. O valor pode ser encontrado em alguns locais em até R$ 5,19 e R$ 5,22, nesta segunda-feira (11).

A queda no preço está relacionada a Lei Complementar 194/2022, sancionada em 23 de junho pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

A medida prevê zerar os impostos federais sobre combustíveis, como o PIS, Cofins e Cide, até o fim deste ano. Antes, os impostos incidiam 9,5% sobre o valor da venda – percentual que era repassado ao consumidor final.

Isnael Monteiro Lopes, de 24 anos, faz entregas de cosméticos diariamente. Os gastos com abastecimento estavam quase desistir do trabalho no automóvel.

“Estava quase trocando o carro por moto ou bicicleta. Agora estou conseguindo abastecer melhor e vejo que pode melhorar cada vez mais. Tomara”, torce o entregador.

No mesmo posto onde estava Isnael, um mototaxista opinou sobre a queda constante, mas sem aparecer.

“Lá em Santana achei a R$ 5,19 num posto lá da beira, aqui em Macapá a gente encontra nesse [posto] mais barato. E cara, tem que reduzir mais porque subiu muito. Tudo é política. Eu tava fazendo pouco lucro mas parece que agora vai”, comentou.

O valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende não só dos valores cobrados nas refinarias, mas também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores.