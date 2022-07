Preso acusado de executar ‘condenados à morte’ por facção

O criminoso que não teve a identidade revelada é acusado de envolvimento em pelo menos duas mortes

Policiais civis de Santana, cidade a 17 km de Macapá, prenderam um homem de 25 anos acusado de executar criminosos que foram condenados à morte por uma facção do Amapá. O nome do executor não foi divulgado, mas o envolvimento dele é apontado pela polícia em pelo menos dois homicídios.

Um deles ocorreu no dia 31 de outubro de 2021, no Distrito de Anauerapucu, zona rural de Santana. A vítima foi Jaimeson Gonçalves Ferreira, o “Bi”. A Polícia Civil informou que em depoimento o criminoso confessou ter matado Bi porque ele cometia furtos na comunidade. A morte teria sido uma ordem da facção.

Mas ele negou participação no segundo homicídio investigado, o de Hugo Luan Macedo Martins. A vítima teve o cadáver encontrado em avançado estado de decomposição no Ramal da Flora, no dia 7 de março deste ano.

No entanto, a Polícia Civil acredita que Hugo também foi condenado à morte pela facção pelo fato de ser acusado do estupro de uma criança de 12 anos no Bairro Marabaixo, o mesmo onde o suposto executor foi preso hoje.

Na casa onde ele foi encontrado, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 e drogas que ele confirmou estar vendo para poder viajar.

A atuação do matador é investigada pelo delegado Victor Crispim, da 1ª DP de Santana, que na semana passada prendeu outros cinco homens acusados de envolvimento com facções.