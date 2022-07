Professor é acusado de estuprar aluno autista

Crime teria ocorrido dentro da escola enquanto menina assistia vídeos

Por LEONARDO MELO

A Polícia Civil do Amapá investiga um caso de abuso sexual ocorrido dentro de uma escola privada de Macapá, envolvendo um professor de 30 anos. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, nesta sexta-feira (1º). A vítima é um garoto autista de apenas 14 anos.

De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido no último dia 10 de abril, e foi relatado pelo adolescente aos pais. O professor teria ficado sozinho com ele no turno da manhã, dentro de sala de aula.

“Ele ficou sozinho com esse menino, e distraiu ele com um celular conectado ao Youtube. Enquanto o menino via os vídeos, ele cometeu o crime”, explicou o delegado Ronaldo Entringe, da Delegacia de Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

O estudante chegou em casa e relatou aos pais que o professor teria tocado e beijado suas partes íntimas. O professor prestou depoimento, admitiu que ficou sozinho com o menino, mas negou o crime.

O menino não foi ouvido.

“Ele prestará depoimento apenas no processo em uma audiência com um juiz com o auxílio de um psicólogo. Nesta fase para o indiciamento basta apenas o relato da mãe e do pai. Casos envolvendo professores sempre existe, mas foi a primeira vez que tivemos conhecimento com uma criança autista”, informou o delegado.

Os nomes da escola e do professor não foram divulgados pela polícia. Os pais tiraram o aluno do colégio.