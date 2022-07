R$ 5,15: competição entre postos faz preço da gasolina cair mais que o esperado

Nesta quinta-feira em Macapá, o litro da gasolina pôde ser encontrado até R$ 5,15

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A queda do preço da gasolina devido a cortes de impostos federais e redução de ICMS nos estados já não é novidade para ninguém. Entretanto, em Macapá, é possível observar que diversos postos de combustíveis estão disputando para quem oferece o preço mais barato – a chamada livre concorrência, que é boa para o consumidor.

No Bairro do Muca, na zona sul de Macapá, nesta quinta-feira (14), por exemplo, o produto pôde ser encontrado a R$ 5,19 o litro. Seis quadras depois, já no Buritizal, a gasolina é encontrada a R$ 5,18, em uma outra rede de postos.

Num 3° grupo, mas no Jardim Felicidade, na zona norte da capital, o valor também custa R$ 5,18. Porém, o preço mais barato foi encontrado em um estabelecimento na orla de Macapá. Lá, a gasolina estava custando R$ 5,15.

“Eles [posto de R$ 5,18] abaixaram o preço lá e, um dia depois, o patrão baixou aqui. Povo aproveita”, disse um funcionário do posto com a gasolina mais em conta.

O aposentado Raimundo Leite, de 71 anos, aproveitou para a abastecer, mas fez um alerta.

“É preciso ficar atento, vai muito da qualidade, tem que ser da gasolina pura. Pra mim, claro, que essa redução e disputa melhorou bastante, a gente economiza, pouco, mas economiza. Agora é torcer pra ir pra baixo dos R$ 5. Aqui abasteci a R$ 5,15”, esperançou-se.

Cláudio Melo, de 49 anos, falou que pesquisou bastante antes de abastecer.

“Fui num outro [posto], ali, tá R$ 5,22, rodei e achei esse aqui a R$ 5,18, que é confiável e mais barato. Querendo ou não, faz diferença no bolso. Gostei da disputa e que baixe mais”, disse.

Em postos menos em conta, os valores do litro da gasolina chegam até a casa dos R$ 6.