Rejeitado por aliados, Gilvam ameaça Jaime com 3ª via ao governo

O presidente do MDB anunciou que nesta segunda-feira (25) o partido se pronunciará

Por SELES NAFES

O fim de semana foi de movimentação intensa nos bastidores entre os aliados de Jaime Nunes (PSD) para tentar convencer Gilvam Borges (MDB) a desistir de ser o vice na chapa. A tarefa, no entanto, não é fácil. Numa demonstração de que pouco se importa com a rejeição que leva para a chapa de Jaime, Gilvam anunciou para esta segunda-feira (25) uma live onde um dos assuntos será uma suposta 3ª via ao governo, um gesto que está sendo interpretado como ameaça de rompimento do grupo de Furlan/Gilvam.

Foram confirmados na live, além do próprio Gilvam, o prefeito Dr Furlan (Cidadania) e lideranças como os deputados estaduais Diogo Sênior, Max da AABB e o deputado federal Acácio Favacho, todos do MDB. Furlan está sendo apresentado como presidente da federação que reúne o MDB, Cidadania e PSDB.

A ideia é mostrar a força das três legendas, deixando claro que o mais importante para Gilvam e Furlan é ter a dupla indicação, ou seja, Gilvam como vice e a primeira dama como candidata ao Senado. Jaime vem em segundo plano.

Aliados têm se esforçado para convencer a opinião pública que o MDB fez apenas uma indicação. O PTB de Kassyo Ramos e o Pros de Carlos Lobato são os que mais falam nisso.

“A indicação é comum é qualquer convenção partidária. Jaime vai aceitar todas, mas no caso do MDB escreva o que estou falando: Gilvam não será candidato a vice. A cada 100 comentários, 98 são negativos. E eu conversei com o Jaime e ele me disse que não quer disputar para perder”, disse hoje (25) o presidente do Pros, Carlos Lobato.

O Pros fará convenção hoje para apresentar nominatas a deputados estaduais e federais, e confirmar que apoiará a indicação da médica Liliane Albuquerque (PSD) como vice de Jaime, assim como o PTB. Liliane tem ainda o apoio do senador Lucas Barreto (PSD), que também já disse com todas as letras que Gilvam não será vice.

O desdobramento dessa crise ocorrerá ainda hoje, após a live marcada por Gilvam para as 18h. Será qual for o conteúdo dos pronunciamentos, o estrago já foi feito. Neste fim de semana, Furlan não caminhou com Jaime em nenhuma agenda de campanha.

“A política não é como a gente gostaria que fosse. É o que a conjuntura oferece conforme as circunstâncias do momento e o poder da força que cada legenda e líderes”, justificou Gilvam em seu perfil no Facebook.