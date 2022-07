Rodoviários da Sião Thur suspendem greve, mas dão ultimato à empresa

Categoria deu prazo de 30 dias para empresa quitar todos os 5 salários atrasados e mais o 13º de 2020.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Com mais de cinco meses de salários atrasados em 2022, e 13º salário do ano de 2020 ainda por receber, os rodoviários da empresa Sião Thur, que iriam iniciar uma greve nesta quarta-feira (20), decidiram, temporariamente, suspender o movimento e estipularam um prazo para que os patrões façam o pagamento do que devem aos trabalhadores.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Max Délis, informou ao Portal SelesNafes.com que o sindicato patronal, o Setap, fez uma proposta para evitar a greve: quitar todos os salários atrasados em um prazo de dois meses. Foi recusada.

“O sindicato apresentou para os trabalhadores, em assembleia virtual, a proposta da patronal que foi rechaçada por unanimidade, ninguém aceitou a proposta dos empresários. Os trabalhadores decidiram suspender a greve e apresentaram uma contraproposta. Os trabalhadores vão dar 10 dias úteis para a empresa quitar, agora, 100%, o salário de junho que já está em atraso e 20 dias para quitar todo os atrasados”, declarou Délis.

Ele ainda relatou que, por um longo período, a categoria vive com vales – “pedaços de salário” – de valores variados, além de vale-compras em uma rede de mercados e, mesmo assim, acreditam que estão dando mais oportunidade para a empresa quitar seus débitos com a categoria.

A Sião Thur cobre linhas entre Macapá e Santana, Marabaixo e Infraero II que, ao menos por enquanto, irão seguir rodando normalmente.