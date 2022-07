Santana abre Concurso Beleza Verão

Concurso irá acontecer na Praça Cívica de Santana, no domingo (31). A seletiva inicia nesta quarta-feira (27).

Abrem nesta quarta-feira (27) as inscrições para a 1ª edição do Concurso Santana Beleza Verão. A seletiva vai escolher a musa, o mister e a musa LGBTQIA+.

Para concorrer, os candidatos devem procurar a Sede da Fundação Municipal de Cultura (SANCULT), localizada na Avenida Antônio Nunes, Bairro Nova Brasília, munidos do documento de identidade e a devida autorização assinada pelo responsável, em caso do participante ser menor de 18 anos. A inscrição vai até o dia 29, de 9h às 12h e de 14h às 17h.

Os concorrentes passarão por uma pré-seleção onde serão analisados por três avaliadores. Ao final do período de inscrição, os três de cada categoria melhor avaliados irão participar da final do concurso, que irá acontecer na Praça Cívica de Santana, no domingo (31).

Os quesitos beleza facial, corporal, simpatia, elegância na passarela, desenvoltura em público e fotogenia serão avaliados pelos jurados da competição, em notas de 0 a 5 pontos.

Os candidatos eleitos receberão a faixa de Musa, Mister e Musa Diversidade Santana Beleza Verão 2022, e ainda, uma premiação em dinheiro e outros brindes definidos pela coordenação do evento.

O concurso faz parte da programação do Santana Verão.

CONFIRA AS REGRAS AQUI