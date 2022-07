Sem espaço nos planos de Jaime, Gilvam faz ameaças

Ex-senador, que ficou sem garantia de apoio a uma candidatura ao Senado, diz que tem um plano F de "foda-se!"

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Não é nada bom o clima entre o presidente do MDB no Amapá, Gilvam Borges, e o vice-governador e candidato pelo PSD ao governo, Jaime Nunes. A possibilidade de uma candidatura da esposa do prefeito Dr Furlan ao Senado pelo MDB, deixou o ex-senador praticamente numa sinuca de bico.

Primeiro Gilvam era candidato ao governo, mas no grupo de Dr Furlan o candidato ao governo é Jaime. Gilvam também não é bem avaliado ao ponto de ocupar a função de vice na chapa. Além disso, a possível candidatura de Raissa Furlan ao Senado deixaria Gilvam apenas com as opções de concorrer aos cargos de deputado federal ou estadual, mas eleições proporcionais estão fora dos planos do emedebista, que não vence uma eleição majoritária há 28 anos.

“Gananciar nesse momento e deixar que o egoísmo e os interesses pessoais prevaleçam pode ser vitória ou derrota”, avisou ele em suas redes sociais.

Gilvam disse que está disposto a disputar qualquer cargo majoritário, e acrescentou que também tem planos alternativos. Em seu estilo debochado, avisou que tem planos D, E e F de “foda-se!” (foto acima).

Muitos entenderam que essa ameaça seria uma candidatura de Gilvam ao governo, à revelia do grupo de Jaime. Em caso de uma possível saída do grupo Jaime perderia muito recurso para a campanha e tempo de TV e rádio na propaganda eleitoral.

Gilvam já andava descontente com Jaime desde que este foi ao evento de lançamento da pré-candidatura de Gilberto Laurindo (Patriotas) ao Senado, e ficou com a orelha em pé quando que emissários de Furlan propuseram ao pastor Guaracy Júnior (PTB) que ele retirasse sua candidatura ao Senado, o que permitiria uma prioridade à primeira-dama.

O destino de Gilvam será decidido nas próximas horas, já que a situação precisa estar clara até a convenção do MDB, marcada para o próximo dia 21.