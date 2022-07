Sobe para 2 o número de mortos em guerra de facções no Iapen

Outros feridos aguardam ambulâncias

Por OLHO DE BOTO

Subiu para dois o número de mortos dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), segundo o último boletim do Ciodes sobre o confronto entre facções, na tarde desta quarta-feira (6).

Equipes do Bope, BPRE e de outros batalhões já chegaram ao presídio, junto com a Polícia Técnica e investigadores da Delegacia de Homicídios. O Grupo Tático Aéreo (GTA) também dá apoio na operação.

O confronto começou por volta das 14h com tiros disparados pelos próprios detentos em rivais de outra facção. O conflito foi entre presos dos pavilhões F2 e F3.

Policiais penais nas guaritas também abriram fogo para conter a confusão e forçar os detentos a voltarem para as celas. O Grupo Tático Prisional conseguiu conter o motim e controlou a situação.

“Conseguiram dominar os internos e estão todos no campo sentados. Um interno foi morto com pauladas e estocadas, e outro morreu alvejado no Iapen. As informações são de que um interno pulou para dentro de um pavilhão F2 e houve uma troca de tiros intensa dentro do pavilhão”, explicou o policial penal Cantuária, do GTP.

Os mortos foram identificados pelo Ciodes como Ygor Castelo Leal, de 26 anos, e outro se chamaria Eder.

Dois detentos foram levados pelo Samu ao Hospital de Emergência, mas outros feridos estariam aguardando a chegada de mais ambulâncias.

Neste momento o Grupo Tático Prisional e o Bope fazem buscas nas celas por armamentos.