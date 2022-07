Solidariedade, PDT e UB planejam ‘super convenção’ para lançar Clécio/Teles/Davi

O evento foi marcado para próximo dia 28

Por SELES NAFES

Solidariedade, PDT e União Brasil querem dar uma grande demonstração de força e mobilização nestas eleições. E, para isso, escolheram a convenção partidária, que pela primeira vez será realizada de forma conjunta pelas legendas no próximo dia 28. O evento vai confirmar a chapa Clécio/Teles e a candidatura à reeleição do senador Davi Alcolumbre.

O evento, que já apelidado de “super convenção” pelos dirigentes das legendas, será numa casa de eventos no Bairro do Araxá, na zona sul de Macapá. A ideia dos organizadores é fazer o maior evento partidário do ano e um dos maiores da história da política amapaense, com a mobilização de pelo menos 15 mil militantes.

A chapa será referendada por um arco de alianças que inclui 14 partidos, entre eles o Republicanos (da deputada federal Aline Gurgel), que também fará sua convenção no mesmo dia.

A candidatura do professor e economista Teles Júnior já era uma decisão interna do PDT, mas faltava um pronunciamento público. Na prática, no entanto, Teles Júnior já acompanha as agendas políticas e de planejamento de Clécio, com direito a discursos e tudo.

Os dois têm perfis parecidos e defendem o papel do Estado como criador de um ambiente favorável ao agronegócio, industrialização e à pesca.