Sucateiro com cardiopatia pede ajuda para comer e reconstruir casa

José Maria Barreiro dos Santos mora na Passagem Guaranis, uma área de ponte no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Com a casa condenada pela Defesa Civil, um catador de latinha de 56 anos, que não consegue mais trabalhar, pede ajuda para sobreviver. Ele mora de favor e recebe auxílio de vizinhos para comprar comida e medicação.

José Maria Barreiro dos Santos é paraense e mora na Passagem Guaranis, uma área de ponte no Bairro do Muca, zona sul de Macapá. Órfão de pai, ele chegou em Macapá quando ainda tinha 8 anos idade, junto com outros cinco irmãos.

Ainda criança, começou a trabalhar capinando quintal para ajudar no sustento da família e, mais tarde, já na juventude, passou a atuar em pequenas obras como ajudante de pedreiro. Assim, passou boa parte da vida adulta.

Como o serviço ficou esporádico, encontrou na reciclagem um meio de obter dinheiro diariamente.

“Com 40 anos, eu fui trabalhar como sucateiro, catando latinha, e há alguns meses comecei a ficar doente. O pessoal disse que é por causa da radiação do alumínio que eu tô assim. Mas ninguém confirma de verdade. Primeiro tive um câncer no pulmão. Tiraram a metade e agora foi meu coração que cresceu. Tá grande”, relatou o sucateiro.

José Maria e a esposa, dona Dalva Pereira Martins, de 49 anos, são casados há 16 anos. Ela recebe R$ 400 de um programa do governo federal – é a única renda ‘fixa’ da família. Com o dinheiro, ela sustenta além do marido, mais dois filhos.

“Nós estamos vivendo com o que o povo dá pra gente, mas até quando elas vão dar pra gente? O bom seria se ele conseguisse se aposentar”, disse a mulher.

Enquanto a reportagem estava na casa do sucateiro, uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social chegou para realizar o cadastro da família para recebimento de cesta básica.

A equipe explicou que este tipo de ajuda não é continuada e que o melhor seria, se eles providenciassem todos os laudos médicos para que, assim, pudessem tentar acessar um benefício financeiro continuado do INSS.

Para isso, José Maria precisa realizar exames com cardiologista o mais rápido possível. Por isso, ele pede ajuda, tanto para a realização dos exames quanto para compra de alimento e material para reforma da casa.

Para contribuir ou mais informações, o contato é (96) 9 9163-8331.