Suplentes e partido pedem perda do mandato de Caetano Bentes

Rede e suplentes alegam desfiliação partidária sem justa causa

Por SELES NAFES

O juiz Matias Pires Neto, do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), deu cinco dias de prazo para que o vereador de Macapá, Caetano Bentes (REP), se manifeste no processo movido pelo diretório municipal da Rede Sustentabilidade, seu ex-partido, e por dois suplentes. Eles querem a perda do mandato por desfiliação sem justa causa.

No processo, que começou a tramitar no fim de junho, o partido e os suplentes argumentam que a saída foi irregular.

O vereador já se manifestou no processo, apresentando documentos que, segundo ele, comprovam que a saída obedeceu a trâmites internos e recebeu até uma carta de anuência permitindo a transferência para o Republicanos.

“O partido tinha 30 dias, após a desfiliação, para pedir a perda do mandato. Estou há mais de 100 dias fora do partido. Eles não podem alegar que não sabiam que eu sai da Rede, porque além do processo administrativo dentro do partido o fato foi público, saiu na imprensa, redes sociais. Tô muito tranquilo”, alegou o parlamentar.

O Portal SN procurou a primeira suplente, Luana Serrão, mas ela pediu que o site procurasse o diretório do partido para uma manifestação na reportagem. O portal não conseguiu contato com representantes da legenda.