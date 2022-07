Suspeito de sequestro relâmpago a médico é preso em Macapá

Acusado foi preso às proximidades do Conjunto Açucena, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem acusado de sequestro relâmpago a um médico foi preso por porte ilegal de arma de fogo neste fim de semana.

Paulo Henrique dos Santos Melo foi preso por militares do 1º Batalhão da PM do Amapá, que faziam o policiamento do Concurso Público às proximidades do Conjunto Açucena, na zona sul de Macapá. Ele chamou a atenção dos policiais ao colocar a mão na cintura quando se deparou com a viatura.

Em seguida, ele correu na direção do habitacional, mas foi alcançado pela equipe policial. Segundo a polícia, na cintura ele tinha um revólver calibre 38, de cabo emborrachado, na cor preta, com a numeração raspada.

Uma consulta criminal constatou que o infrator possui passagem pelo crime de roubo. Quando estava sendo apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, o médico chegou ao órgão público e reconheceu o suspeito como o assaltante que havia lhe feito refém por alguns momentos na noite anterior.

A vítima contou que, no sábado (16), foi abordada pelo suspeito no estacionamento de uma farmácia, quando o bandido armado entrou no carro da vítima e a obrigou a dirigir pela cidade até achar um caixa eletrônico. Lá, o médico foi obrigado a sacar R$ 1 mil e dar para o criminoso.

Além do dinheiro, o assaltante também levou o celular da vítima, relógio e joias.