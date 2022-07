Suspeito tenta conter PM com tiros para comparsas fugirem, mas acaba morto

Tiroteio entre suspeito e PM ocorreu no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Uma denúncia sobre um grupo que ameaçava moradores com cobrança de pedágio, consumo e venda de drogas em uma região periférica do Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá, terminou com um suspeito morto em confronto com a Polícia Militar do Amapá, na noite desta quarta-feira (13).

A intervenção ocorreu por volta 20h30, em um beco da Avenida Manoel Cardoso. Segundo a polícia, na chegada ao local, que é escuro e de difícil acesso, os militares do motopatrulhamento do 6º Batalhão da PM foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Eles revidaram.

Quando o fogo cruzado cessou, Marcos Vinícius Serrão, o Zóio, de 20 anos, conhecido pela prática de assaltos à mão armada, estava no chão, baleado. O socorro médico ainda foi chamado, mas quando a equipe do Samu chegou ao local não havia mais nada a ser feito.

Ainda segundo a polícia, os outros integrantes do grupo conseguiram fugir enquanto Zóio ficou na contenção, atirando contra os militares. O corpo dele foi removido pela Polícia Científica, que também periciou o local do confronto.

A arma que teria sido usada por Zóio, um revólver calibre 38, com cinco munições deflagradas, e porções de drogas encontradas com o suspeito foram apresentadas à Polícia Civil.