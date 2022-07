TCE aprova contas da gestão Clécio

Sessão itinerante do TCE ocorreu em Mazagão

O colegiado do Tribunal de Contas do Amapá (TCE) aprovou, nesta sexta-feira (1º), as contas da gestão Clécio Luís (Solidariedade) no comando da prefeitura de Macapá. Os balanços aprovados são referentes ao exercício de 2015.

O julgamento das contas ocorreu durante sessão itinerante do TCE no município de Mazagão, e foi acompanhado pelo ex-prefeito que é pré-candidato ao governo do Estado. O pleno do TCE aprovou por unanimidade o relatório do conselheiro Regildo Salomão.

O ex-prefeito avaliou que a aprovação foi a soma de esforços das equipes da prefeitura e do tribunal.

“Isso previne qualquer tipo de erro, de falha e inibe eventuais desvios. E só foi possível graças ao empenho dos nossos técnicos, em especial da Dra. Nair Mota, que foi minha secretária de Transparência e Controladoria, e também da postura proativa do Tribunal de Contas”, comentou Clécio.

Em novembro do ano passado, em sessão itinerante em Laranjal do Jari, o TCE também já tinha aprovado as contas de Clécio referentes a 2018 e 2019.